Имущество Гоар Аветисян арестовали из-за уже оплаченного долга в 55 млн рублей

Имущество визажиста и блогера Гоар Аветисян арестовали после того, как она оплатила задолженность по налогам в размере 55 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, данные не успели обновиться, поэтому роскошная квартира площадью 123 квадратных метра на Павелецкой набережной, участок почти на 3 тысячи квадратных метров в Коммунарке, а также принадлежащая Гоар доля в ООО «Бьюти Академия» попали под блокировку.

Кроме того, Гоар оказалась владелицей целого автопарка люксовых автомобилей. В ее гараже стоят Porsche Panamera Turbo, Mercedes GLE AMG 63S и Rolls-Royce Cullinan. Все они также оказались под арестом.

Отмечается, что ФНС впервые сообщила о задолженности еще зимой. Тогда Гоар надо было погасить 1,9 миллиона рублей, к августу сумма значительно выросла. Гоар Аветисян активно ведет соцсети, развивает свой бренд и продает обучающие курсы по визажу.

Ранее на странице в социальной сети Гоар опубликовала пост, в котором отметила, что научилась принимать себя с любыми недостатками, в том числе с шрамами и рубцами, оставшимися после пластической операции. В ответ хирург Тимур Хайдаров, у которого оперировалась блогерша, заверил, что пациентка недовольств не высказывала, а сам он считает, что у нее «шикарное тело».