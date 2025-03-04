Имущество Блиновских перейдет государству: чем владели «королева марафонов» с мужем

Блогерше Елене Блиновской 3 марта вынесли приговор. Ей дали 5 лет колонии общего режима. Теперь официально все, чем владела «королева марафонов», а также ее муж Алексей, перейдет государству. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT рассказал, чего лишатся супруги.

По данным источника, имущество пары оценивается более чем в 1 млрд рублей. На каждого оформлены несколько объектов недвижимости. Так, на имя Елены были записаны земельный участок в Истре стоимостью 41,7 млн рублей и там же дом за 590 млн рублей, два помещения в Москве за 4,3 млн рублей, квартира в столице за 44,9 млн рублей, а также участок в Ялте, стоимость которого примерно 1,5 млн рублей и автомобили Bentley, Lamborghini – 23 и 24,9 млн рублей.

Немало объектов было переписано и на Алексея Блиновского: квартира в Москве - 101 млн рублей, девять земельных участков и четыре дома в Алуште - 222,4 млн рублей, девятнадцать земельных участков и восемь домов в Костромской области - 16 млн рублей, три участка и три здания в Ярославской области - 5,8 млн рублей, четыре парковочных места в Москве - 12 млн рублей и еще четыре участка в Республике Адыгея - 3 млн рублей.

Напомним, что Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, которая превышает 1 миллиард рублей.

Ранее за Елену Блиновскую вступился рэпер Natan после вынесения приговора.