«Импонирует, что она не поливает грязью бывших»: певец Владимир Зурнаджи включил супермодель Ирину Шейк в завещание

Певец в жанре шансон Грек (настоящее имя Владимир Зурнаджи – прим.) включил супермодель Ирину Шейк в завещание. Исполнителю импонирует, что она уважительно отзывается о бывших мужчинах.

Подробности узнал РЕН ТВ. В распоряжении издания оказался текст завещания.

В нем говорится: «Предоставить ко дню моей смерти Шейхлисламовой Ирине Валерьевне, 06.01.1986 года рождения следующее». Так, артист передал карту лояльности с пятидесятипроцентным кэшбеком известного магазина, абонементы на все футбольные матчи Криштиану Роналду, возможность пользоваться движимым имуществом, а именно «Майбахом» и «Теслой», но только на территории России.

Зурнаджи объяснил, почему включил Шейк в завещание.

«Я, как и все, смотрю новости и натыкаюсь на этого человека. Мне импонирует то, что она не поливает грязью своих бывших бойфрендов, а с теплом и уважительно о них отзывается. Это в противовес многим историям в нашем шоу-бизнесе… Открытый, замечательный человек. Импонирует, что она отзывается о нашей стране доброжелательно и не забывает ее», - объяснил певец.

Он выразил желание выпить кофе с Шейк. Исполнитель отметил, что виделся с ней в Барселоне в 2018 или 2019 году.

«Но были не вместе, к сожалению», — рассказал РЕН ТВ певец.

Ранее продюсер Яна Рудковская предположила, что Шейк скучает по России.