«Импланты не лопнули»: Алена Кравец заявила, что о состоянии Киркорова не говорят всю правду

Светская львица Алена Кравец высказала мнение по поводу здоровья певца Филиппа Киркорова. Она уверена, что всю правду о состоянии артиста не говорят. Вместе с тем Кравец опровергла информацию о лопнувших имплантах.

Комментарий светской львицы приводит Teleprogramma.

Кравец слышала от врачей, что в случае Киркорова «все серьезно». После выступления, на котором певец получил ожог, за кулисами его ждала скорая, рассказала артистка. По ее информации, музыканту сообщили, будто «ничего страшного», однако «потом певцу стало резко хуже».

«Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге... Нам не говорят всю правду», - поделилась Кравец.

Собеседница издания сообщила, что видела фото Киркорова с почерневшей рукой на узбекской свадьбе. Она назвала это «страшным» и связала состояние руки с диабетом. Также Кравец выразила сожаление, что у Киркорова отменился тур по югу России.

Комментируя слухи о том, будто ситуация с рукой – последствия пластики у хирурга Тимура Хайдарова, светская львица сказала: «Хайдарову он верит всецело. И, как я знаю, с имплантами все в порядке. Они не лопнули, как писала пресса».

Вместе с тем врачи оценили вероятность инсульта у Киркорова. Кардиолог Фаина Лобжанидзе отметила, что инсульт или инфаркт может оказаться первым проявлением сахарного диабета.

Пластический хирург Ольга Громова в беседе с Kp.ru не стала связывать текущее состояние артиста с проведенной операцией. Однако она рассказала, что если в зону оперированных тканей попал даже незначительный ожог, это может привести воспалению, инфицированию и ухудшению состояния.

«Вероятнее всего, артист столкнулся с воспалением мягких тканей в ослабленной зоне на фоне ожога, диабета и перегрузок. Это могло потребовать госпитализации, особенно если присоединилась инфекция», - высказала мнение Громова.

8 июня певец посетил премию МУЗ ТВ. Он говорил, что готовится к летнему гастрольному туру.