«Имею право»: Ксения Бородина оправдалась за наличие недвижимости в Дубае

Ксения Бородина ведет активный диалог с подписчиками. В социальной сети девушка с удовольствием делится секретами красоты и отвечает на каверзные вопросы фолловеров. На этот раз телеведущая написала пост, в котором высказала свою точку зрения о заморозке счетов и аресте имущества у россиян. Именно эти размышления спровоцировали публику и нагнали шквал критики на Бородину.

Так, подписчики напомнили Ксении, что у нее самой имеется имущество в Дубае. Вот почему все посчитали: своими словами знаменитость вводит общественность в заблуждение. Однако заезда нашла ответ для негодующих.

По словам Бородиной, она имеет право распоряжаться своими деньгами так, как хочет. «Я люблю Дубай, мне там нравится и моим детям. Почему вы не считаете, сколько налогов я плачу, сколько недвижимости я покупаю тут», — возмутилась Ксения.

Ранее мы писали о том, что Бородина столкнулась с кризисом 40 лет накануне своего дня рождения. Подробности читайте в этой статье.