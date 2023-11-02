«Имею право говорить»: Ирина Роднина ответила на критику со стороны Тутберидзе

Ирина Роднина в резкой форме ответила на упреки со стороны Этери Тутберидзе, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала большое интервью Леониду Слуцкому. Разговор был не только о чемпионках, которых вырастила тренер, но и о знаменитых фигуристах, критикующих стиль работы Тутберидзе. Она рассказала, что не понимает критики со стороны Ирины Родниной и Натальи Бестемьяновой.

«Я их всех уважаю, мне туда не удалось дойти. Они рассказывают о том, как я жестоко тренирую. Ну ты возьми, найди в себе силы, время, приезжай на каток, посиди на тренировке хотя бы на одной», - рассказывала Тутберидзе.

Впрочем, Ирине Родниной нашлось, что ответить своей коллеге. Она заявила, что не собирается приходить на тренировки, а ее критика была посвящена совершенно другому.

«Я о ее тренировках ничего не говорила. Я говорила, что в штабе Тутберидзе есть психологические проблемы. Это было после выступлений девочек на Олимпиаде. Для того чтобы иметь мнение об этом событии, мне не надо быть на ее тренировках», - ответила она.

По словам Родниной, она имеет полное право высказывать свое мнение о других людях, в том числе и о Тутберидзе.

«Я в свои 74 года имею право говорить то, что считаю для себя нужным, как любой гражданин Российской Федерации. То же самое право есть и у нее. А задрав штаны, бежать за комсомолом, чтобы попасть на тренировку? У нас обычно на них приглашают», - заключила Роднина.

Ранее мы писали о том, что Тутберидзе рассказала об истерике Трусовой после поражения на Олимпиаде.