«Именно после этого я осознал»: Вячеслав Бутусов назвал главное событие в жизни

Певец Вячеслав Бутусов назвал встречу с женой Анжеликой определяющим событием в жизни. Музыкант признался – некоторые тексты они пишут совместно с супругой.

«Для меня самый поворотный момент в жизни — это встреча с Анжеликой. Именно после этого я осознал, что такое настоящая жизнь», - поделился Бутусов в интервью Snob.ru.

По словам артиста, некоторые песни он пишет вместе с супругой. Такие тексты особенно дороги Бутусову.

«В этом есть элемент мистической единоцелостности близких людей. Потому что «где двое — там Бог», - рассуждает исполнитель.

Говоря о композициях группы «Наутилуса», певец отметил, что «свыкся» с ними. Он говорит, что теперь «нравятся даже те, которые раньше раздражали».

Ранее певец прокомментировал эскизы памятников режиссеру Алексею Балабанову. Музыкант назвал их унылыми. Он считает, будто скульпторы видят образ режиссера «как бомжа на развалинах».