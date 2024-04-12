Имена актеров, кукла и компьютерная графика: какой будет новая версия фильма про Буратино

Режиссер Игорь Волошин рассказал о новой версии фильма про Буратино, Мальвину и Пьеро. Будут и другие любимые герои. Об этом сообщает aif.ru.

Названы имена актеров, которые воплотят на экране образы всеми известных персонажей. Так, Кота Базилио сыграет Александр Петров, а Лису Алису Виктория Исакова. Яркой ролью станет Карабас-Барабас – его отдали Федору Бондарчуку. Кукол-актеров театра Карабаса доверили молодым артистам: Анастасия Талызина сыграет Мальвину, Степан Белозеров воплотит Пьеро, «новый Коля Герасимов» Марк Эйдельштейн сыграет Артемона, а звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев будет Арлекином.

Поклонников интересует вопрос, кто же сыграет Буратино. Режиссер решил отдать эту роль юной Вите Корниенко, у которой за плечами уже есть опыт. Ее герой будет создан с помощью компьютерной графики и станет единственной куклой в мире людей. Его родителем – папой Карло станет артист Александр Яценко.

Волошин подчеркнул, что это будет реальная история, когда ребята попадают к Карабасу «с улицы». На них будет только легкий грим. А в театре они будут играть мировую классику. Сам Барабас сохранит длинную бороду.

«Мы хотим уйти от традиционных, как я уже говорил, представлений. У нас не будет кота и лисы, у нас будут герои – люди… «облисенные» и «обкоченные». А вот Буратино у нас не мальчик, не девочка, не человек, а полностью кукла. Это трудно – показать куклу в мире людей…», – высказался режиссер.

Ранее мы писали о том, что Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Буратино».