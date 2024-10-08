Имел доступ к денежным транзакциям за марафоны: в деле блогера Лерчек может появиться новый фигурант

Сотрудники СК расследуют уголовное дело о выводе средств зарубеж в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема Чекалина. По данным ТАСС, пока фигурантов всего двое, однако в скоро времени их число может увеличиться до трех.

Дело в том, что один из специалистов IT-сегмента компании Чекалиных сотрудничал с блогерами на протяжении двух лет. При этом он имел доступ к денежным транзакциям за рубеж. Средства выплачивались клиентами за марафоны, которые проводили Артем и Лерчек.

Ранее суд избрал меру пресечения блогерам по новому уголовному делу. Чекалиных под домашний арест.

Как сообщали СМИ, блогеры вновь оказались в поле зрения правоохранителей из-за того, что просто забыли заплатить налоги на фоне развода.