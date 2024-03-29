«Имей рядом уродливую подругу»: продюсер оценил дружбу Пугачевой и Вайкуле

Продюсер Сергей Лавров выразил уверенность, что певица Алла Пугачева никогда не считала свою латвийскую коллегу Лайму Вайкуле конкуренткой, а дружба с ней была своего рода стратегическим ходом.

«Алла — очень умная женщина. Если ты хочешь быть красивой, имей с собой рядом уродливую подругу. Только здесь речь идет про другое: Алла, великая Алла — певица, которая собирала стадионы, и рядом с ней была Вайкуле, которая ей прямо совсем не конкурентка», — сказал Лавров в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что сейчас Пугачева много времени проводит в Юрмале, поэтому «терпит» Вайкуле рядом и позволяет ей «пиариться» на своем имени.

Известно, что в Юрмале Пугачева арендует соседнюю с Вайкуле виллу. Летом прошлого года Алла Борисовна поддержала приятельницу и пришла на ее фестиваль Laima Rendezvous, в ходе которого исполнительница хита «Вернисаж» собирала пожертвования для ВСУ.

Ранее Сергей Лавров объяснил популярность Вайкуле в советские времена. По его словам, артистку создали композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, когда поссорились с Пугачевой. Фактически, артистку «вытащили чуть ли не из ресторана» и написали для нее несколько хитов назло Пугачевой.