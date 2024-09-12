«Имеет право»: в Доме ученых объяснили концерт обвиненного в поддержке ВСУ Никитина

В Доме ученых Пущинского научного центра РАН выступил бард Сергей Никитин, попавший в скандал после обвинений в поддержке Украины. Исполняющий обязанности директора учреждения Людмила Карсакова в разговоре с ИА Регнум рассказала, почему спешно покинувший Россию после начала СВО музыкант оказался на сцене.

Женщина отметила, что в выступлении барда на сцене государственного учреждения ничего страшного нет. Ведь его не признали иноагентом, а значит он может давать концерты. По ее словам, в Доме ученых даже не знали о связи Никитиных и скандале со сбором средств для Украины.

«А что в этом такого? Он не иноагент. Нигде запретов на него нет. Официально он гражданин Российской Федерации, ИП. Он имеет право давать концерты», — высказалась Карсакова.

Напомним, что после громкой истории у четы Никитиных было отменено несколько концертов. СМИ писали о том, что музыканты агитировали за сборы средств для антироссийской организации. После публикации этой информации звезды оправдались и заявили, что не спонсировали ВСУ. При этом они продолжили выступать в РФ, но открыто о своих концертах не объявляли.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме прокомментировали скандал с сыном Юрия Никулина, который пригласил на фестиваль Жасмин Страгу.