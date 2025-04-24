«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны

Телеведущая Елена Николаева дала понять, что больше не намерена воевать с балериной Анастасией Волочковой. Она отметила, что никого не хотела обидеть словами о пышной свадьбе дочери артистки Ариадны.

Отношения нынешней и бывшей возлюбленных бизнеса Игоря Вдовина накалились после того, как Волочкова-младшая объявила, что выходит замуж. Мама девушки сразу же принялась организовывать королевское торжество, а мачеха заявляла, что Ариадне ничего этого не нужно, и обвиняла танцовщицу в незаинтересованности желаниями дочки.

Прямо перед свадьбой Анастасия в очередной раз «уколола» Елену, сообщив, что она пиарится на предстоящем празднике. Но Николаева решила не отвечать ей агрессией. Вместо этого она предприняла попытку помириться с балериной.

«Мама Ариши, она родила ее, растила и, конечно, имеет право сделать праздник таким, каким она хочет. Но я нисколько не хотела обидеть кого-то, говоря, что все это мишура и Ариадна живет иными ценностями. Мне всегда казалось, что в таких вопросах уже нужно спрашивать детей», - рассказала телеведущая в беседе с Woman.ru.

Николаева отметила, что считает необходимым учитывать желания детей. Однако она не исключает, что, когда ее сыновья вырастут, она тоже захочет организовывать их свадьбы по-своему.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла подробности свадьбы единственной дочери.