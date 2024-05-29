«Им всегда будут припоминать»: почему Познер и Ургант никогда не станут своими на Западе

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант не станут своими на Западе, так как им всегда будут припоминать работу на федеральном канале в России и тех, с кем делали интервью. Об этом заявил общественный деятель Вадим Манукян.

Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

Собеседник заявил, что Познера и Урганта «за границей оценивают по наличию российского паспорта» - другие паспорта не помогут российским звездам стать своими.

«Им всегда будут припоминать работу на федеральном канале в России и тех, кого они приглашали на свои интервью», - объяснил Манукян.

По его мнению, даже с украинскими паспортами Урганту и Познеру «будет «аукаться» прошлое» и они останутся чужаками за границей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» заявил, что Урганту стоит публично извиниться перед страной и поклонниками – после этого ведущего могут простить. По его мнению, концерты Урганта в Европе не принесут баснословных денег – хорошие гонорары возможны поначалу. Дворцов считает: эти гастроли навредят и Урганту, и Познеру. Второму он советовал не подпускать Ивана к себе.