«Им реально платят такие деньги»: знаменитый продюсер раскрыл суммы гонораров российских звезд

Один из самых авторитетных продюсеров Павел Шеленговский назвал реальные суммы гонораров популярных российских звезд.

«За одну песню могут брать от 200 тысяч и заканчивать 2-3 миллионами рублей. Спрос большой, и им реально платят такие деньги», – цитирует Шеленговского «Утро.ру».

Однако если это выступление на государственном празднике в Кремле, то за него исполнитель денег не получит.

Продюсер отмечает, что один выход на сцену во время тура по стране может принести в среднем от трех миллионов рублей.

Гонорар звезды будет состоять из двух частей. При заключении договора обычно выплачивают 30-50 процентов аванса, а остальное – перед выходом артиста на сцену.

«А вот на оплату после концерта сейчас почти никто не соглашается – есть риск быть обманутым», – подчеркнул Павел.

На данный момент топ исполнителей с самым высоким заработком возглавляют Филипп Киркоров, Анна Асти, Сергей Лазарев, Дима Билан и Ольга Бузова.

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