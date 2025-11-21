«Им показалось, что они крутые и могут уйти от Тани»: Гордон раскритиковала танцоров, предавших Буланову

Звездный юрист Катя Гордон встала на сторону певицы Татьяны Булановой в конфликте с бывшими танцорами. Она завила, что все должны сейчас поддержать артистку, а бывшие члены ее команды никому не нужны в шоу-бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Подтанцовка Булановой стала популярна в 2025 году. В Сети артистов прозвали «энергосберегающими». Пользователи записывали видео, повторяя их движения, и в какой-то момент на концерты Татьяны стали ходить не ради нее, а чтобы увидеть танцоров. Однако закончилась вся эта история с внезапной славой увольнением команды из коллектива исполнительницы.

Сама Буланова не раскрывала, что именно произошло, но делилась, что танцоры ее предали. Позже выяснилось, что у них был конфликт с директором певицы. Катя Гордон, комментируя всю эту ситуацию, отметила, что в любом случае артисты некрасиво поступили с Татьяной. Она считает, что теперь их популярность быстро испарится.

«Они залетели в наши видюшки, мы их поддержали, и дальше им показалось, что они суперзвезды. На самом деле они после этих рилсов и Тани Булановой никому не будут нужны. Им показалось, что они крутые и могут уйти от Тани, послав ее и плюнув на лысину директора. Дорогие танцоры Тани Булановой, вы никому не нужны!» — заявила Гордон.

Ранее Катя Гордон объяснила, почему перестала помогать Елене Товстик.