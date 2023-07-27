«Им очень сложно»: Алена Хмельницкая объяснила, зачем на самом деле Алексей Серебряков уезжал в Канаду

Алена Хмельницкая назвала истинную причину отъезда звезды «Левиафана» Алексея Серебрякова из России. Оказывается, он десять лет жил в Канаде, чтобы выучить детей. Об этом сообщает kp.ru.

Актер Алексей Серебряков лишь два года назад вернулся на родину. Однажды он признался, что никогда никуда не эмигрировал.

И вот недавно Алена Хмельницкая, которая является крестной матерью сыновей Серебрякова, ответила, почему же народный артист РФ на самом деле уезжал за границу. 52-летняя актриса поспешила заметить, что у Алексея есть только российское гражданство, а канадское он не оформлял.

Серебряков вместе с супругой Марией воспитывает троих детей: дочь жены от первого брака и двоих приемных сыновей.

«У одного из мальчишек были некие проблемы... В Канаде, так скажем, более человечное отношение к детям с особенностями. У нас им очень сложно находиться в общеобразовательном процессе», – поделилась Хмельницкая.

Так, актер уехал в Канаду, чтобы дать детям образование. Однако теперь они стали взрослыми и больше не нуждаются в ежедневной родительской опеке, поэтому Алексей с Марией вернулись на родину.

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