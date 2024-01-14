«Им никогда не поверят!»: Яна Поплавская назвала «фальшью» извинения участников «голой вечеринки»

После «голой вечеринки» Насти Ивлеевой многие приглашенные на мероприятие звезды принесли публичные извинения. Только вот Яна Поплавская сочла раскаяния артистов неискренними.

Так, за участие в вечеринке извинились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан и др. Однако Яна Поплавская не верит их словам.

«Кто закроет глаза на всю эту фальшь? Как быстро «перевоспитались», когда поняли, что перешли точку невозврата. Спасают себя, лишь бы уцепиться за соломинку. Люди им никогда не поверят», – высказалась актриса в соцсетях.

Мероприятие действительно сильно повлияло на судьбу его участников. После «голой вечеринки» певица Лолита осталась без концертов, Филиппа Киркорова вырезали из новогодних передач, а Ксения Собчак лишилась 15 миллионов из-за отмененных корпоративов.

При этом самой Насте Ивлеевой пришлось платить штраф за организацию вечеринки в размере 100 тысяч рублей. Более того, от сотрудничества с блогершей отказались такие крупные компании, как МТС и «Тинькофф».

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