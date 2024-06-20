«Им не до шика»: Чернов высказался о жизни Пугачевой и Галкина* за границей

Народный артист России Юрий Чернов высказался о падении доходов у эмигрировавшей певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Его слова приводит aif.ru.

По мнению актера, Примадонна вместе с супругом уехали из России, испугавшись за свои заграничные счета в банках. При этом, оказавшись за границей, звездные супруги вынуждены «считать копейку».

«Конечно, им теперь не до шика. Они привыкли у нас к другой жизни», — поделился Чернов.

Артист отметил, что Пугачева и Галкин* после эмиграции действительно столкнулись с проблемами с деньгами. Он уточнил, что это связано с тем, что в небольших концертных залах Израиля и Европы, «во-первых, много не заработаешь, во-вторых, их зрители — эмигранты из бывшего СССР, которые не будут по многу раз ходить и смотреть одно и то же». Знаменитость добавил, что в России у звезд была возможность несколько лет ездить с одной и той же программой из-за внушительных размеров страны.

Ранее юморист Карен Аванесян назвал уехавшего из РФ Максима Галкина* «удивительнейшим» человеком.

*(признан иноагентом на территории РФ)