«Им можно было только восхищаться»: Валерий Баринов поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте

Актер театра и кино Валерий Баринов поделился воспоминаниями о народном артисте России Александре Ширвиндте. Звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство» заявил, что без актера не будет хватать воздуха. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Валерий Баринов пообщался с журналистами перед церемонией прощания с Александром Ширвиндтом в Москве. Артист рассказал, когда впервые увидел художественного руководителя Театра сатиры. Это произошло в 1962 году на сцене Ленкома в спектакле «Вам 22, старики!».

«Это исчезновение атмосферы, в которой мы все жили — мы, артисты. <…> Это человек, на которого нельзя было обижаться, которому нельзя было завидовать, ругаться с ним нельзя было. Им можно было только восхищаться. Исчез предмет нашего восхищения», — заявил Валерий Баринов.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Согласно предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась 18 марта в 13:00 в Театре сатиры. Среди присутствующих были замечены Клара Новикова, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Андрей Житинкин, Всеволод Шиловский, Сергей Шустицкий, Никас Сафронов, Евгений Герасимов, Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, Игорь Костолевский, Иван Ургант и другие знаменитости.

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