«Им часто кушать нечего»: бывшая жена Ромы Жукова ютится в однушке с 6-ю детьми

Бывшая жена Романа Жукова требует от него 9 миллионов рублей и новую квартиру для комфортной жизни их детей. В эфире шоу «Ты не поверишь!» певец заявил, что у его экс-супруги на самом деле есть деньги, только вот она тратит их на себя.

Из-за долгов артист потерял недвижимость, по которой выплачивал ипотеку, после чего его бывшая жена Елена осталась на улице вместе с детьми. Сейчас женщина живет в однокомнатной квартире с шестью наследниками певца и требует от него выплаты алиментов.

При этом молодую супругу Ольгу Роман задаривает подарками. Он оплачивает ей запись новых клипов, поездки на курорты и шопинг за границей.

По словам адвоката Елены Жуковой, женщина ютится с детьми в однокомнатной квартире, пока певец с новой возлюбленной живет в роскошном доме.

«Как потом ему дети будут смотреть в глаза, после того как он оставил своих детей в однушке. Алиментное обязательство не исполняет», – заявил представитель Елены.

Сам Роман Жуков опровергает слова о неуплате алиментов. Он утверждает, что бывшая жена тратит все деньги только на себя, а дети потом звонят ему и жалуются.

«Им часто кушать нечего в холодильнике. Ну я решил высылать сразу старшим детям. Они у меня нормальные, понимают, что, почему. На одежду, на продукты», – объяснился исполнитель.

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