«Им больше нужно быть одним»: телеведущая Светлана Зейналова раскрыла потребности дочери с аутизмом

Телеведущая Первого канала Светлана Зейналова воспитывает дочь, которой был поставлен диагноз «аутизм». В личном блоге она поделилась с подписчиками, что на самом деле необходимо таким детям и в чем они нуждаются, передает Газета.Ru.

Ребятам, у которых диагностировали аутизм, тоже хочется дружить и общаться. Но вместе с этим им приходится куда тяжелее, ведь усталость от коммуникации приходит намного быстрее.

«Они устают быстрее обычных людей. Им больше нужно быть одним, наедине с собой. Они быстро эмоционально истощаются и часто реагируют непривычным образом», — написала Зейналова.

Телеведущая родила первенца от медиаменеджера Алексея Глазатова. В 2012 году пара рассталась. Еще в детстве дочери Светланы поставили диагноз «аутизм», однако знаменитая мама на первых порах отказывалась это принять. Зейналова верит, что смогла бы помочь дочке значительно раньше, если бы осознала происходящее вовремя.

Ранее актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана»рассказал, что сыграл человека с аутизмом. Ему пришлось прожить в этом образе несколько месяцев.