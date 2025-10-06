Илья Резник рассказал о блокадном детстве и отдал Долиной хит Пугачевой

Поэт-песенник Илья Резник устроил в Москве праздничный вернисаж со звездами шоу-бизнеса и рассказал о тяжелом детстве. Он признался со сцены, что Бог спас его от войны. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость был блокадным ребенком и пережил много трудностей. Он вышел на сцену и представил военный блок, куда вложил душу. Резник рассказал, как ему на барже пришлось спасаться из Ленинграда.

«И все же мы большой земли достичь сумели: не одолели нас ни мины, ни фугас. Мы только поняли, когда мы повзрослели, что всех нас спас Всевышний. Боженька нас спас», – читал поэт со сцены со слезами на глазах.

Известно, что сейчас мужчина поддерживает бойцов Специальной военной операции. В этот вечер прозвучала композиция «Любимые не умирают».

На сцене выступила певица Анастасия Спиридонова, она исполнила «Старинные часы». В беседе с журналистами звезда «Голоса» рассказала о волнении перед выступлением.

На вечере присутствовал певец Михаил Шуфутинский со своей женой Светланой. Она ухаживала за супругом.

«Мы уже не один десяток лет живем на этой земле, поэтому я даже не помню, как мы с Ильей Рахмиэлевичем познакомились. Это случилось в Америке. Илья приехал с коллективом туда выступать, а я там жил. Когда я уже вернулся в Россию, наши отношения возобновились. Я спел много хороших его песен», – поделился артист.

Гостями праздника стали «Бурановский бабушки», Сергей Пенкин, Елена Преснякова, Люся Чеботина и другие. Лариса Долина спела один из хитов Пугачевой – «Три счастливых дня», но от общения с корреспондентами отказалась.

Ранее мы писали о том, что Илья Резник рассказал, почему перестал общаться с Пугачевой.