Илья Авербух заговорил про памятник еще живому Роману Костомарову

Фигурист Илья Авербух прервал молчание и обратился к коллеге, Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Поводом стало день рождения спортсмена – 8 февраля ему исполнилось 46 лет.

Авербух написал: «Мы одной крови, мы одна семья – и так будет всегда! Мы вместе и в радости, и в горе».

Он порассуждал, что «Олимпийских чемпионов много». Далее Авербух перечислил, что «есть те, кому ставят памятники, есть те, на чьем примере воспитывают детей». Третья категория – те, «за которыми будут идти поколения людей». Фигурист подытожил, что «эта дорога очень сложная», но она «навсегда».

В заключение Авербух написал: «Рома, я с тобой!» Он пообещал, что пройдет с ним все трудности.

Постановщик шоу закрыл возможность комментировать «поздравительный» пост.

Ранее подписчики возмущались поведением Авербуха, который замолчал после госпитализации Костомарова. Спортсмен был участником его ледовых шоу. Некоторые обвинили его в бедах Костомарова.