Илья Авербух признался, что у него прекрасные отношения с тещей

Фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал об отношениях с тещей Юлией Арзамасовой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По мнению спортсмена, слово «теща» является странным. Он считает Арзамасову-старшую своим товарищем, вызывающим у него только уважение.

Фигурист подчеркнул, что Арзамасова-старшая всегда всячески поддерживает дочь и ее мужа, а также помогает паре, если существует такая необходимость. При этом, как отметил Авербух, его теща является крайне деликатной женщиной, которая никогда не вмешивается в жизнь супругов.

«В общем, это самая образцовая теща, которая только может быть», — заключил Авербух.

Напомним, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце 2020 года. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Москвы, а свадьба прошла в узком семейном кругу. В августе 2021 года у пары родился сын.

Ранее Илья Авербух прокомментировал возможное возвращение тиктокера Дани Милохина в шоу «Ледниковый период».