Илья Авербух не стал прощать Даню Милохина за бегство из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 Илья Авербух прокомментировал возможное возвращение тиктокера Дани Милохина в шоу «Ледниковый период». Фигурист выразил свою точку зрения касательно ситуации в беседе с Газетой.Ru.

Журналисты издания поинтересовались у знаменитости, как он смотрит на то, что молодой человек вернется на проект после бегства и заслуживает ли он прощения. Милохин неожиданно для всех сам покинул шоу в 2022 году, чем вызвал крайнее неудовлетворение у генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

По словам Авербуха, он бы не стал прощать тиктокера, так как он обращался с извинениями не в его адрес.

«Даня попросил прощения у Константина Эрнста, а не у меня. И поэтому это вопрос к Константину Львовичу, а не ко мне», — сказал Авербух.

Милохин записывал видео, в котором обращался непосредственно к гендиректору Первого канала. Он просил Эрнста дать ему второй шанс, чтобы вновь принять участие в шоу.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о Дане Милохине. Она назвала молодого человека «не совсем здоровым мальчиком».