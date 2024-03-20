Илья Авербух признался, что с трудом представляет катание Костомарова на коньках

Призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что верил в возвращение фигуриста Романа Костомарова на лед. При этом он до сих пор не представляет, как спортсмен управляет протезами и катается на коньках.

Отвечая на вопрос Фонтанки, верил ли Авербух в возвращение Костомарова на лед, постановщик ледовых шоу заявил, что этим «все жили» и знали, что Рома «всегда стремится сделать невозможное возможным».

После трагедии коллеги Костомарова искали и смотрели видео, где ребята на протезах занимаются даже бальными танцами.

«Тогда стало понятно, что этим можно управлять. Хотя я до сих пор с трудом представляю, как он это делает», — отметил Авербух.

Он добавил, что случившееся сильно изменило Костомарова – появилась бóльшая мудрость, остальное, включая самоиронию, силу, остались незыблемым.

Сейчас планируется выступление Костомарова в шоу в Петербурге. Он выйдет на лед с хорошо известным номером: в постановке рассказывается о том, что происходило со спортсменом. Также идет работа над новым номером для будущих гастролей в Сочи: Костомаров будет выступать с женой Оксаной Домниной. По признанию Авербуха, каждый выход спортсмена на лед – «это абсолютное событие».

Ранее Домнина вспоминала, как ее муж решился на ампутацию.