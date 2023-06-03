Илья Авербух о Костомарове: «настоящий боец»

Роман Костомаров на протяжении полугода проходит жуткие испытания. Не только врачи, но и родные с друзьями пытаются помочь российскому фигуристу. На днях режиссер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал ситуацию.

По словам фигуриста, он постоянно поддерживает связь с Костомаровым. Находясь на другой линии телефонного провода, Авербух всячески подбадривает спортсмена, пишет Пятый канал.

«Рома — настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», — прокомментировал Авербух.

Напомним, что Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, после чего развился сепсис и гангрена. Врачи пришли к решению провести ампутацию конечностей.

Несколько месяцев назад состояние Костомарова улучшилось. Планировалось протезирование, но пока врачи решили его отложить. Дело в том, что ещё недостаточно зажила культя, а мышцы ослаблены.

Ранее мы писали, что тяжелобольного Костомарова втянули в грязную историю.