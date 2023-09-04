Илья Авербух не смог спасти шоу: почему «Ледниковый период» сняли с эфира

Недавно любимую многими россиянами передачу «Ледниковый период» сняли с эфира. Официальная причина отказа от съемок нового сезона пока неизвестна, однако продюсер Дмитрий Ашуров выразил свое предположение. Об этом сообщает BLITZ+.

По его словам, проект отменили точно не из-за происходящей ситуации в стране. Кроме того, Ашуров убежден, что российское телевидение сейчас страдает от малого количества развлекательного контента.

Однако рейтинги шоу Ильи Авербуха в последнее время сильно упали.

«Это затратный продукт. Все-таки каток, лед, репетиции, прогоны. Может, в связи с затратами посчитали, что по рейтингами нет тех показателей, что были раньше, и решили заменить другим», – прокомментировал продюсер.

Ранее мы писали, кто будет помогать Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой в программе «Давай поженимся!». Такого «соведущего» никто из зрителей не ожидал увидеть в новых выпусках.

А теперь предлагаем выбрать соседа, с которым вы бы никогда не захотели оказаться в одном доме.