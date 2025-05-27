Фигурист Илья Авербух заработал на бизнесе более 600 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Фигурист Илья Авербух владеет несколькими компаниями, но самыми солидными заработками может похвастаться ООО «ММГ СКЕЙТИНГ». Бизнес занимается организацией различных ледовых шоу.

Согласно открытым данным, компания за 2024 год заработала 685,4 миллиона рублей, чистая прибыль составила 4,1 миллиона рублей. Годом ранее ООО «ММГ СКЕЙТИНГ» показывала доход в 500 миллионов рублей, а «чистыми» компания принесла Авербуху 23,3 миллиона рублей.

Добавим, что бизнес Авербуха на 10 февраля 2025 года имел задолженность в размере 40 тысяч рублей — указано, что это штраф, назначенный налоговой.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей.