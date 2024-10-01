Илья Авербух рассказал о спаде интереса к фигурному катанию в России

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух рассказал, что в РФ снижается интерес к фигурному катанию. Его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

«Чувствуется общий спад интереса. <…> Бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными», ― поделился хореограф.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года отметил, что нет новых именно европейских и мировых чемпионов. Хореограф добавил, что также чувствуется спад интереса к Гран-при России.

«Чтобы делать о нем выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3 тыс. не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы», ―признался Авербух.

Знаменитость уточнил, что зрители с теплом относятся к российским фигуристам. Он призвал их активнее ходить на трибуны и оказывать поддержку спортсменам.

Ранее мы писали, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух вывели в свет трехлетнего сына Льва.