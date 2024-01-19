Иллюзионист Сафронов рассказал о конфликте с Агатой Муцениеце

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов в эфире RuTube-шоу «Злые языки» рассказал о перемирии с актрисой Агатой Муцениеце, которую он назвал эскортницей.

Сафронов пояснил, что эти слова он произнес в ходе личной беседы с артисткой. Иллюзионист отметил, что по телефону обсудил всё то, о чем было написано в СМИ. Сергей отметил, что сумел загладить свою вину перед звездой. Он принес извинения Агате и подарил ей цветы на премьере ее киноленты.

«А недавно мы снялись с ней в одной сцене фильма «Я — медведь», — заявил артист.

Ранее Сергей Сафронов решил связать уход с «Битвы экстрасенсов» с обнаружением рака. По его словам, скандал вокруг телешоу позволил ему найти онкологическое заболевание.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце вместе с детьми живет с миллионером Владимиром Перельманом.