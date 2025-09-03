Илану Дылдину из «Уральских пельменей» не хотели пускать на красную дорожку

Звезду «Уральских пельменей» Илану не хотели пускать на красную дорожку в Москве. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса и участница коллектива «Уральские пельмени» Илана Дылдина пыталась на днях попасть на премьеру фильма «Колбаса», в котором она снималась. Однако по прибытию на мероприятие девушка столкнулась с охранником, который сначала не хотел пускать ее на красную дорожку.

Между ними завязался диалог:

«Подождите, подождите! Вам же говорят, подождите!» — начал отталкивать актрису охранник.

«Зачем вы меня толкаете?! Я актриса!» — ответила ему Дылдина.

В итоге охранник указал на очередь из знаменитостей, которые покорно ждали своей очереди.

«Здесь все актрисы и все снимались в этом фильме», — заявил он.

В какой-то момент участница «Уральских пельменей» все же пробилась на красную дорожку, но, как рассказала сама Дылдина, у нее остался неприятный осадок после конфликта.

«Я даже не успела ничего… Да в жизни я не выходила на эти мероприятия, видимо, и не стоило. Прорываться на дорожку — точно не мое», — объяснила она.

