Икра за 7 тысяч рублей: известно, как Елена Блиновская отметит Новый год в СИЗО

Правозащитник Иван Мельников рассказал, как Елина Блиновская отпразднует Новый год в СИЗО.

Предстоящие праздничные каникулы известная 43-летняя блогерша проведет за решеткой, так как судебный процесс о неуплате налогов и отмывании денег, который уже несколько месяцев идет в Савеловском суде, до Нового года не завершится.

Правозащитник признался, что без праздничной атмосферы блогерша не останется.

По словам Мельникова, администрация СИЗО №6 «Печатники» обычно устраивает новогодние праздники и утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. Однако там могут быть осужденные, которые после суда попросили оставить их отбывать срок в изоляторе, работая в хозяйственном отряде.

По словам Ивана, заключенные в праве сами себе создать настроение, так как иногда они делают елки из подручных средств: бумаги или фруктов. Также он подчеркнул, что арестанты могут получать подарки, как и в любое другое время, без привязки к празднику.

Правозащитник рассказал и про праздничное меню, ведь в СИЗО самые состоятельные правонарушители могут заказать готовую еду к Новому году: стейк из семги обойдется в 3350 рублей, тушенный кролик в 3999 рублей, баночку красной икры можно приобрести за 7300. Те, у кого нет возможности приобрести данные товары, стараются готовить самостоятельно. Подробности приводит Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что рассмотрение дела Алексея Блиновского отложили.