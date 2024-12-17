Опубликовано 17 декабря 2024, 16:031 мин.
Рассмотрение дела Алексея Блиновского отложили: нет сведений о его нахождении в зоне СВО
Суд отложил рассмотрение дела Алексея Блиновского и отправил запрос в Минобороны.
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Суд отложил рассмотрение дела мужа предпринимательницы Елены Блиновской Алексея. Заседание перенесли на 23 января.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали изданию в Арбитражном суде Ярославской области, не поступили сведения о нахождении Блиновского в зоне СВО. Поэтому соответствующий запрос повторно направили в Минобороны.
Напомним, Блиновский весной отправился на СВО. Позже из-за неявки к следователю Алексея объявили в розыск по делу о неуплате налогов.
В конце ноября сообщалось, что он перестал быть снайпером в зоне СВО. Блиновского отправили в тыл ремонтировать дроны.