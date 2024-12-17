НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 декабря 2024, 16:03
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Рассмотрение дела Алексея Блиновского отложили: нет сведений о его нахождении в зоне СВО

Суд отложил рассмотрение дела Алексея Блиновского и отправил запрос в Минобороны.
Рассмотрение дела Алексея Блиновского отложили: нет сведений о его нахождении в зоне СВО

© Starface.ru

Суд отложил рассмотрение дела мужа предпринимательницы Елены Блиновской Алексея. Заседание перенесли на 23 января.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Как рассказали изданию в Арбитражном суде Ярославской области, не поступили сведения о нахождении Блиновского в зоне СВО. Поэтому соответствующий запрос повторно направили в Минобороны.

Напомним, Блиновский весной отправился на СВО. Позже из-за неявки к следователю Алексея объявили в розыск по делу о неуплате налогов.

В конце ноября сообщалось, что он перестал быть снайпером в зоне СВО. Блиновского отправили в тыл ремонтировать дроны.

Источник фото:Starface.ru
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
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