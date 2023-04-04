«Их заменят роботы»: Стас Ярушин раскритиковал выступающих под фонограмму звёзд

Российский актёр Стас Ярушин, знаменитый по комедийным ролям в сериалах «Саша Таня» и «Универ: Новая общага», в последнее время всё больше уходит в сферу музыкального производства.

Теперь его уже можно назвать певцом: недавно Антон из Универа дал первый сольный концерт вместе с собственной группой «МузLoft Band».

В свободное от концертов и записи подкастов время Ярушин не стесняется критиковать звезд, выступающих под фонограмму.

По мнению начинающего исполнителя, таких людей с лёгкостью может заменить робот.

«Сейчас уже знаете, сколько роботов поет. Вы не видите? Они петь не умеют, но выходят и поют. Кажется, что это роботы», – приводит слова Ярушина издание Пятый канал.

Ранее мы писали о том, что Ярушин не смог совладать с собой и набросился на гардеробщика с нецензурной бранью.