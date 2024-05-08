«Их шокирует»: Олег Газманов рассказал о впечатлениях иностранцев о Москве

Народный артист России Олег Газманов выразил уверенность, что Москва шокирует иностранных туристов своей красотой. Он отметил, что столица очень преобразилась и продолжает активно развиваться.

«У меня есть друзья-иностранцы, связанные с музыкой. Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются, а их шокирует столица. Причем это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то по городу», - сказал певец в интервью «Москва 24».

Газманов признался, что очень любит Красную площадь и деловой центр «Москва-Сити», Замоскворечье, Патриаршие пруды и другие места, где молодежь собирается.

«Иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаешь его – так быстро строится все», – сказал исполнитель хита «Есаул», добавив, что Москва прекрасна.

Ранее 42-летний сын Олега Газманова, певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы Газманов-младший будет представлять партию на выборах осенью.