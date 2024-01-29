«Их раздражает моя позиция»: Лепс оценил закрытие ему въезда в другие страны

Российский певец Григорий Лепс высказался о закрытии ему въезда почти во все страны. Слова артиста приводит издание «Царьград».

Как признался музыкант, представители других стран обладают правом ограничивать въезд на свою территорию. Однако, он отметил, к музыке это не имеет никакого отношения, поскольку она должна быть вне политики. Лепс подчеркнул, что счастлив на Родине и не испытывает никаких проблем из-за отсутствия поездок за границу.

«Никаких проблем...По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему Отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам...», - высказался Лепс.

Кроме того, певец заявил, что неправильно «в полете переобуваться» и отворачиваться от родной страны в трудный для нее период. При этом он уточнил, что не осуждает звезд, которые после начала СВО уехали из России.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину, Полину Гагарину, Григория Лепса и Валерия Кипелова лучшими вокалистами РФ.