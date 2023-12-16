Их отношения могут закончиться уже в 2024 или 2025 году: почему брак Александра Петрова под угрозой

В Сети по-прежнему обсуждают свадьбу известного российского актера Александра Петрова с 22-летней супругой Викторией. Некоторые считают, что союз артиста и девушки недолговечен. Такого же мнения придерживается парапсихолог Николетта Антипова. Эксперт прокомментировала отношения Петрова с возлюбленной в беседе с Экспресс газетой.

Знакомство Александра с Викторией было случайным, однако в итоге сделало молодых людей супругами. Для многих этот брак стал настоящей неожиданностью, учитывая долгосрочные отношения Петрова с коллегой Стасей Милославской.

По мнению парапсихолога, союз Александра с Викторией просуществует недолго. Их брак разрушится так же быстро, как и начался. Все дело дело в том, что супруга артиста захочет быть с другим мужчиной.

Петров же, в свою очередь, будет проводить много времени на работе. Он не сможет уделять достаточно внимания молодой жене, чтобы она не чувствовала его недостаток. Антипова считает, что отношения Александра и Виктории могут закончится уже в 2024-2025 году.

Ранее сообщалось, что Александр Петров привез молодую жену к матери. Артист совершил поездку вместе с возлюбленной в Переславль-Залесский.