Их отношения могут закончиться уже в 2024 или 2025 году: почему брак Александра Петрова под угрозой
Парапсихолог Антипова предсказала недолгий союз между Петровым и его супругой.
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В Сети по-прежнему обсуждают свадьбу известного российского актера Александра Петрова с 22-летней супругой Викторией. Некоторые считают, что союз артиста и девушки недолговечен. Такого же мнения придерживается парапсихолог Николетта Антипова. Эксперт прокомментировала отношения Петрова с возлюбленной в беседе с Экспресс газетой.
Знакомство Александра с Викторией было случайным, однако в итоге сделало молодых людей супругами. Для многих этот брак стал настоящей неожиданностью, учитывая долгосрочные отношения Петрова с коллегой Стасей Милославской.
По мнению парапсихолога, союз Александра с Викторией просуществует недолго. Их брак разрушится так же быстро, как и начался. Все дело дело в том, что супруга артиста захочет быть с другим мужчиной.
Петров же, в свою очередь, будет проводить много времени на работе. Он не сможет уделять достаточно внимания молодой жене, чтобы она не чувствовала его недостаток. Антипова считает, что отношения Александра и Виктории могут закончится уже в 2024-2025 году.
Ранее сообщалось, что Александр Петров привез молодую жену к матери. Артист совершил поездку вместе с возлюбленной в Переславль-Залесский.