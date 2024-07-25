«Их несколько»: Сергей Бурунов раскрыл любимых персонажей, которых озвучивал

По словам артиста, ему нравятся все его роли, однако есть три, которые он по-особенному сильно любит.

«Их несколько. Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из „Рататуя“, Дракула из „Монстры на каникулах“, ну и Грю, конечно», — заявил Бурунов.

Стоит отметить, что за свою карьеру Бурунов озвучил 279 картин. Также уже 18 лет звезда «Полицейского с Рублевки» является русским голосом Леонардо Ди Каприо.

Сергей Бурунов начал свою карьеру в 1998 году. В его фильмографии свыше 300 работ. Он снимается в телешоу, озвучивает фильмы и мультфильмы, а также работает в театре.

Актер принимал участие в съемках таких проектов, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы».

Ранее Бурунов вспомнил, как в юности записал возлюбленной целый эфир на радио.