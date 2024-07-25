«Их несколько»: Сергей Бурунов раскрыл любимых персонажей, которых озвучивал
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Российский актер Сергей Бурунов заявил, что любит всех мультгероев, которых он озвучивал. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам артиста, ему нравятся все его роли, однако есть три, которые он по-особенному сильно любит.
«Их несколько. Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из „Рататуя“, Дракула из „Монстры на каникулах“, ну и Грю, конечно», — заявил Бурунов.
Стоит отметить, что за свою карьеру Бурунов озвучил 279 картин. Также уже 18 лет звезда «Полицейского с Рублевки» является русским голосом Леонардо Ди Каприо.
Сергей Бурунов начал свою карьеру в 1998 году. В его фильмографии свыше 300 работ. Он снимается в телешоу, озвучивает фильмы и мультфильмы, а также работает в театре.
Актер принимал участие в съемках таких проектов, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы».
Ранее Бурунов вспомнил, как в юности записал возлюбленной целый эфир на радио.