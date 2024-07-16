Актер Сергей Бурунов записал возлюбленной целый эфир на радио

Актер Сергей Бурунов рассказал о самом романтичном поступке. Он признался, что в юности записал возлюбленной целый эфир на радио.

В шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Бурунов заявил, что любит женщин и рядом с ними проявляет заботу и благородство. Артист также ответил на вопрос ведущего, благодаря чему похудел. Бурунов заявил, что есть два способа: ограничить себя в еде или найти абьюзивные отношения.

Также актер рассказал о романе, который произошел в юности.

«Я пытался устроиться работать на радио одно, и меня вроде как взяли стажёром, и я своей возлюбленной записал целый эфир», - поделился он.

Эфир был посвящен единственной девушке: Бурунов ставил песни и читал подводки.

«На кассету я записал всё это ей тогда. С джинглами, со всей ерундой, на микшере всё крутил полночи, тогда в ночи там никого не было, я один сидел там», - поделился он.

Ранее 47-летний Бурунов рассказал про отказы от ролей из-за маленьких гонораров. Актер заявил, что роль для него важнее денег, хотя «кушать хочется всем».