Братья Запашные заявили, что получали угрозы из-за гастролей в Донбассе

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные признались, что перед гастролями цирковой труппы в Донбассе получали угрозы, но решили не отменять поездку.

«Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться», - заявил Эдгард Запашный в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что прекрасно осознает всю степень риска и ответственности из-за повышенного внимания со стороны украинских властей.

В свою очередь Аскольд Запашный добавил, что коллектив стремился попасть на гастроли в Луганск, несмотря на угрозы. При этом он отметил, что перед поездкой узнал мнение труппы – любой артист мог отказаться от поездки, если опасался за свою безопасность.

«То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили: "Что значит отказаться? Мы хотим! Мы хотели о себе напомнить, обязательно возьмите нас!" Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать», - заверил Аскольд.

Братья Запашные приехали в Луганск со спектаклем «И100РИЯ» в рамках гастролей «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского». Все вырученные деньги будут переданы на нужды Луганского цирка.

Ранее Эдгард Запашный выразил мнение, что уехавшая из России певица Алла Пугачева не сможет восстановить свое имя. Он пояснил, что уважает ее как одну из величайших певиц СССР и новой России. Однако поведение артистки ставит на всем крест.