Их хотели убить: жизнь Распутиной и Пугачевой висела на волоске в 1990-х

В 1990-х Геннадий Снустиков был известным криминальным авторитетом, о котором знали все звезды российского шоу-бизнеса. Он вкладывал деньги в музыкальную индустрию и активно сотрудничал с артистами. Бизнесмен вспомнил, как в то время решались судьбы Аллы Пугачевой и Марии Распутиной.

Снустикова в лихие 90-е называли «крестным отцом российского шоу-бизнеса». Звезды, которые выступали на его мероприятиях, получали защиту и при наличии проблем им стоило лишь сделать один звонок. Геннадий не жалел денег на своих друзей и щедро их одаривал имуществом, автомобилями и ценными вещами.

Геннадий вспомнил, как бандиты хотели убить Марию Распутину и Аллу Пугачеву, но он вступился за певиц, и трагедии удалось избежать.

«Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: „Мы их сегодня убьем“. Пришлось мне встрять и ответить: „Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина“», — рассказал он в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Сам же криминальный авторитет в нулевые уже отошел от дел. В последние годы он испытывает проблемы со здоровьем и жалуется на слепоту, а от его миллионного состояния практически ничего не осталось.

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