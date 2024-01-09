«Игроман со стажем»: актер Паламарчук признался в зависимости

Актер Дмитрий Паламарчук нашел в себе силы признаться в многолетней игромании. По словам артиста, у него даже есть специальная комната, где он проводит свое свободное время перед экраном. Об этом он сообщил в интервью WomanHit.ru.

Знаменитость поделился, что видеоигры остаются его страстью даже в зрелом возрасте. Он охарактеризовал себя, как «игроман со стажем».

Согласно его словам, несмотря на то, что ему 39 лет, его увлечение видеоиграми не угасает. У актера есть своя игровая комната в загородном доме, оборудованная огромным телевизором и несколькими игровыми устройствами. Паламарчук рассматривает видеоигры как особый вид искусства и считает, что они несут в себе не только развлечение, но и определенный художественный потенциал.

Дмитрий подчеркнул, что видеоигры для него не только способ развлечения, но и возможность вживаться в роли различных персонажей, что также влияет на его актерское мастерство.

«К вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — добавил актер.

По словам артиста, жена пока не разделяет его взгляды, а вот дочери интересно.

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