Актер Гоша Куценко рассказал о зависимости от транквилизаторов. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Последние пять лет знаменитый актер принимал сильнейшее снотворное. Гоша Куценко признался, что он смешивал препарат с алкоголем. При этом дозы ежегодно росли.

«Она вырастает до двух с половиной-трех таблеток. Там еще страшно как. Ты выпил таблетку, все ложусь спать. А потом: "Боже, пил я или не пил ее? По-моему, не пил. Сейчас бухну еще. А сейчас пил или не пил? Что-то не хочется спать. Наверное, не пил". И так доза и растет», — объяснил он.

По словам актера, он решил избавляться от таблеток после того, как впервые испытал апноэ — остановку дыхания во сне. Из-за этого случая Куценко перестал спать и мог неделю отказываться от сна. Когда актер обратился к врачам, они объяснили ему, что препарат, который он принимал, был сильным транквилизатором.

«Я думал, что пять лет на спорте, активен, чист. Нет! Я сидел на жесточайшем транквилизаторе, с которого я соскакивал три месяца, как подорванный», — рассказал он.

Сейчас Куценко не принимает таблетки, однако проблемы с алкогольной зависимостью все еще остались. Артист собирается в ближайшее время отказаться от пагубной привычки.

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