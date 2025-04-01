Игрок «Что? Где? Когда?» Барщевский заявил, что у Аскерова* нестабильная психика

Бывший участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский назвал «непростительными» заявления своего бывшего коллеги Ровшана Аскерова* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о поддержке ударов ВСУ по мирному населению Белгорода. Как отмечает Барщевский, тот страдает от некоторых отклонений.

«Ровшан — человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Это желание показать: «А я вот такое могу сказать», — приводит его слова Газета.Ru.

Знаток рассказал также, что Аскерова* иногда выгоняли со съемочной площадки телепередачи из-за хамства.

Ранее мы писали о том, что сбежавший из России Аскеров* оставил в Москве квартиру за 45 млн рублей.

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга