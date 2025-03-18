Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* оставил в России квартиру за 45 млн рублей

Бывший знаток популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) оставил в России квартиру за 45 миллионов рублей. Но он делит ее с женой-миллиардершей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, жилище площадью 67 кв. м. располагается на Ленинградском проспекте. За стенкой есть еще одна квартира. Хитрые супруги решили объединить их, чтобы сделать одну большую жилплощадь. Ее стоимость равна 45 млн рублей.

На данный момент Аскеров* живет с женой и двумя детьми в Баку. Но у него остался в России налоговый счет, он есть еще у него и на Украине. Журналисты не нашли у мужчины бизнеса. В интервью экс-знаток рассказывал, что зарабатывал с помощью организации корпоративных версий «ЧГК».

Источник отмечает, что деньги за них могла поступать либо через подставные компании, либо же наличкой, чтобы не выплачивать налоги российской ФНС.

О супруге Ровшана* известно то, что она была совладельцем строительного холдинга и еще одной строительной компании. После начала СВО она ушла, сейчас ее имя фигурирует в качестве председателя одной из коллегий адвокатов Москвы.

Ранее мы писали о том, что экс-знатока Аскерова* осудили за высказывание о детях в Белгороде.

*(признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)