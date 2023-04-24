Игриво шлепнул журналиста по интимному месту: возбудят ли уголовное дело против Киркорова

Певец Филипп Киркоров на концерте к 30-летию «Авторадио» игриво шлепнул журналиста по интимному месту за вопрос о прическе. За несколько дней до этого 55-летний артист во время концерта закинул ногу на артиста кордебалета. После того случая на певца составили донос и направили жалобу в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста на предмет пропаганды ЛГБТ. Есть ли шансы, что в отношении певца возбудят уголовное дело, ответил юрист Александр Бердников.

По его словам, такое «маловероятно».

«Наряды и прочие действия на сцене, скорее, связаны с шоу-бизнесом, возможно, отчасти, с желанием казаться более молодежным», - сказал он, добавив, что ЛГБТ-пропаганда представляет собой «неизученное оценочное суждение» без четких границ.

В разговоре с сайтом PROZVEZD Бердников напомнил, что штраф для физических лиц по этому закону составляет от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических – от 800 тыс. рублей или приостановление деятельности.

По мнению юриста, нарушителей следует заставлять заниматься «чем-то общественно полезным», а штрафы направлять не только в доход государства, но и на помощь детям.

Ранее молодая певица рассказала о болезни Киркорова.