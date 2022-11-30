Игриво извивалась и задирала платье: Подольская публично исполнила эротический танец для Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже 17 лет вместе. В браке у них родилось двое сыновей – Артемий и Иван. В прошлом месяце звездная пара отмечала годовщину отношений, но певица не устает и вне важных дат признаваться супругу в любви.

Подольская уже несколько дней находится вместе с детьми на отдыхе за границей, пока Пресняков продолжает оставаться в Москве и работать. С отпуска артистка часто делится пляжным контентом и показывает времяпрепровождение с сыновьями. Недавно Владимир публиковал в социальной сети небольшое видео с женой и писал: «Моя любимая девочка, осталось пару дней, и ты дома с детишками. Скучаю».

Наталья решила развеять тоску супруга и сегодня опубликовала эротический танец под песню Преснякова. Артистка извивалась под музыку, крутила бедрами и задирала красное платье. «Этот танец я посвящаю своему любимому, с которым вот уже 17 лет я чувствую себя абсолютно счастливой, любимой и свободной. Ведь любовь – это гармония», - написала Подольская в блоге.

Реакция мужа не заставила себя долго ждать. Он оставил комментарий под роликом: «Любимая, следующий эротический танец с меня».

К слову, поклонники певицы остались недовольны танцем. Они начали писать, что такое нужно исполнять перед мужем, а не в публичном пространстве. «Это танец для любимого, а не для всех подписчиков», «Такие танцы не выставляются на всеобщее обозрение, это настолько лично)», Хотела любимому, а получилось всему миру».

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская серьезно пострадала во время съемок «Ледникового периода. Снова вместе».