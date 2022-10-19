Наталья Подольская разбила лицо на съемках шоу

Певица Наталья Подольская снова приглашена на съемки проекта «Ледниковый период».

В новом сезоне девушка будет выступать в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

На показах партнёры выступают безукоризненно, однако подготовка дается Подольской с большим трудом.

Во время последней репетиции супруга Владимира Преснякова не удержала равновесия и, упав на лёд, сильно рассекла подбородок.

Девушку госпитализировали. Пришлось наложить несколько швов.

Несмотря на трудности, певица не жалуется и собирается продолжать участие в программе.

«Я даже благодарна своему мужу, что он не предупредил меня о трудностях, с которыми мне предстоит столкнуться», - говорит участница шоу.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News