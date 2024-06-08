Играют в казино и раскидывают деньги: Дава раскритиковал молодое поколение

31-летний певец Дава посетил Петербургский международный экономический форум, на котором призвал молодых людей быть более осознанными. Его слова цитирует Telegram-канал «Звездач».

Музыкант всерьез обеспокоен тем, что современное поколение все свободное время тратит на развлечения. По его мнению, молодежь должна серьезнее относиться к своему будущему.

«Как нам привлечь детей в науку? Как мы их привлечем, если у нас условно в прямые эфиры выходят молодые ребята и показывают, что, играя в казино, можно выиграть деньги и раскидывать их», – утверждает Давид Манукян.

Так, певец считает, что молодые люди не думают о серьезных профессиях и получении образования, надеясь заработать денег легким путем. К тому же в социальных сетях, по его мнению, намного больше развлекательного контента, нежели информативного.

«Конечно, нужно привлечь людей на качественный контент в области науки. Круто, если у нас будет больше трансляций полезного контента», – предложил Дава.

Блогер также добавил, что в последнее время стал интересоваться тонкостями психологии и смотрит видеоролики, посвященные этой теме.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров не поддержал Даву в реалити-шоу «Сокровища императора».